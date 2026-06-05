Фигурантов дела о крупных взятках в челябинском банке отправили под суд

По версии следствия, с марта 2023 года по января 2025-го бывшие сотрудники банка получили от Вахатова лично и через посредников 14 млн рублей «за способствование открытию невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования».