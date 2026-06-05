Фигурантов дела о крупных взятках в челябинском банке отправили под суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет про бывшего исполнительного директора и одновременно начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости местного филиала одного из банков — Роман Лихопуд обвиняется по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере), и руководителе проекта «Увильды парк» Алексее Вахатове — по части 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере) УК РФ.
По версии следствия, с марта 2023 года по января 2025-го бывшие сотрудники банка получили от Вахатова лично и через посредников 14 млн рублей «за способствование открытию невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования».
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Арестовано имущество обвиняемых: автомобили BMW и Jeep, моторное судно, квартиры, земельные участки, их общая стоимость превышает 19 млн рублей.
«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном следственном управлении.
Расследование уголовного дела в отношении главного клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости банка продолжается.
Ранее сообщалось, что фигурантов этого уголовного дела задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июне 2025 года. Среди них бывший исполнительный директор челябинского отделения крупного банка Роман Лихопуд. В даче взятки обвиняется руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов. Позже силовики задержали еще одного фигуранта — экс-начальника отдела финансирования банка Анатолия Скаленко.