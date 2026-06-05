Воронежская «закладчица» легализовала более 450 тысяч рублей через криптовалюту

В Воронежской области выявили факт «отмывания» криминальных доходов, заработанных на продаже наркотиков. По версии следствия, главная фигурантка дела — 37-летняя местная жительница — входила в состав организованной группы и работала «закладчиком» для нелегального интернет-магазина. Об этом в региональном ГУ МВД сообщили 5 июня.