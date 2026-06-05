Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская «закладчица» легализовала более 450 тысяч рублей через криптовалюту

37-летняя местная жительница систематически обменивала цифровые активы на рубли.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области выявили факт «отмывания» криминальных доходов, заработанных на продаже наркотиков. По версии следствия, главная фигурантка дела — 37-летняя местная жительница — входила в состав организованной группы и работала «закладчиком» для нелегального интернет-магазина. Об этом в региональном ГУ МВД сообщили 5 июня.

Согласно материалам дела, преступная деятельность велась с августа 2025-го по январь 2026-го. За распространение наркотиков анонимный куратор переводил обвиняемой оплату в криптовалюте.

— Для сокрытия криминального происхождения доходов обвиняемая систематически обменивала цифровые финансовые активы на рубли. По данным следствия, общая сумма легализованного криминального дохода составила более 456 тысяч рублей, — уточнили в полиции.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по двум статьям: за легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и за незаконный сбыт наркотических средств.

Суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде запрета определенных действий, а сотрудники полиции продолжают следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.