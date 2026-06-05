Екатеринбуржца, отсидевшего за продажу чертежей «Булавы», снова арестовали

39-летний Александр Гнитеев был взят под стражу Верх-Исетский районным судом Екатеринбурга. Защита подала апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Отметим, что санкция по статье о финансировании экстремизма — от трех до восьми лет.