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Екатеринбуржца, отсидевшего за продажу чертежей «Булавы», снова арестовали

Екатеринбуржец арестован за финансирование экстремизма.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вновь арестовали Александра Гнитеева, ранее отсидевшего срок за государственную измену. Об этом сообщает «ФедералПресс». Мужчину обвиняют в финансировании экстремизма.

— Взят под стражу до 18 июля, — сообщили изданию в пресс-службе Свердловского областного суда.

39-летний Александр Гнитеев был взят под стражу Верх-Исетский районным судом Екатеринбурга. Защита подала апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Отметим, что санкция по статье о финансировании экстремизма — от трех до восьми лет.

Александр Гнитеев является бывшим сотрудником НПО автоматики имени академика Семиханова. В 2012 году его приговорили к восьми годам колонии за продажу иностранной разведке чертежей системы баллистической ракеты «Булава» за 50 тысяч долларов США.

Пресс-служба управления ФСБ, как и адвокат Гнитеева Наталья Ермилова отказались от комментариев.

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