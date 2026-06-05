Воронежского предпринимателя признали виновным в мошенничестве с землей в особо крупном размере

Имея на руках фиктивные документы, бизнесмен зарегистрировал право собственности на несуществующие строения. Это позволило ему заключить договор аренды земельного участка по льготной ставке — без проведения обязательных торгов. Впоследствии права аренды и сами «объекты» были переданы ООО «Л».