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РИКЗ аннулировал результаты ЦТ отличника из Брестской области из-за его поступка

РИКЗ назвал причину, по которой аннулировали результаты ЦТ отличника из Брестской области.

Источник: Комсомольская правда

Результаты централизованного тестирования отличника из Брестской области аннулировали из-за его поступка, пишет БелТА.

В республиканском институте контроля знаний рассказали, что учащимся одного из учреждений среднего образования Брестской области в телеграм-канале были опубликованы фотографии вариантов тестовых заданий по математике в период проведения самого экзамена.

После произошедшего администраторов чата установили, а по факту инцидента собрали комиссию.

— Комиссия на первом заседании приняла решение аннулировать результаты участника по учебному предмету «математика», — заявил директор РИКЗ Дмитрий Миронов.

При этом уточняется, что провинившийся абитуриент в школе характеризовался положительно и является отличником со средним баллом аттестата 9,1.

На 6 июня назначено второе заседание комиссии.