Полиция нагрянула в квартиры, которые челябинцы сдают в аренду

Правоохранители провели четвертый день операции «Нелегал — 2026» в поисках мигрантов, нарушающих законы. В полиции сообщили, что в отношении одного гражданина дальнего зарубежья, нарушившего правила пребывания на территории Российской Федерации, принято решение о принудительном выдворении из страны.
Всего же за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия зафиксировано 43 преступления и 600 административных правонарушений в сфере миграции. Полиция завела 32 уголовных дела.
«Принято 85 решений о выдворении нарушителей, из них 72 — в принудительном порядке», — рассказали в ГУ МВД. На родину выслали 19 мигрантов, еще 156 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу решений о выдворении.
Закрыт въезд в Россию 80 мигрантам.
ЕАН писал, что несколько дней назад в Челябинкой области нелегалов ловили в теплицах. По итогам рейда было составлено 15 протоколов.