Полиция нагрянула в квартиры, которые челябинцы сдают в аренду

Правоохранители провели четвертый день операции «Нелегал — 2026» в поисках мигрантов, нарушающих законы. В полиции сообщили, что в отношении одного гражданина дальнего зарубежья, нарушившего правила пребывания на территории Российской Федерации, принято решение о принудительном выдворении из страны.