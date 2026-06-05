Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция нагрянула в квартиры, которые челябинцы сдают в аренду

В Челябинске полиция проверила квартиры, которые сдаются в аренду посуточно, и хостелы.

Правоохранители провели четвертый день операции «Нелегал — 2026» в поисках мигрантов, нарушающих законы. В полиции сообщили, что в отношении одного гражданина дальнего зарубежья, нарушившего правила пребывания на территории Российской Федерации, принято решение о принудительном выдворении из страны.

Всего же за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия зафиксировано 43 преступления и 600 административных правонарушений в сфере миграции. Полиция завела 32 уголовных дела.

«Принято 85 решений о выдворении нарушителей, из них 72 — в принудительном порядке», — рассказали в ГУ МВД. На родину выслали 19 мигрантов, еще 156 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу решений о выдворении.

Закрыт въезд в Россию 80 мигрантам.

ЕАН писал, что несколько дней назад в Челябинкой области нелегалов ловили в теплицах. По итогам рейда было составлено 15 протоколов.