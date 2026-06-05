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Шесть дачных домов загорелись в СНТ «Маяк» под Красноярском

Дома горят в СНТ «Маяк» под Красноярском.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 июня в СНТ «Маяк» на платформе Пугачево под Красноярском загорелись шесть дачных домов. В краевом МЧС уточнили, что строения вспыхнули на улице Заозерной.

Существовала угроза распространения пожара на соседние здания, ситуацию осложняли жаркая погода и сильный ветер.

Спасатели смогли локализовать огонь на площади около тысячи квадратных метров. Всего на месте работают 57 человек и 18 единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателю спасательного ведомства.

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