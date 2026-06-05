Шесть дачных домов загорелись в СНТ «Маяк» под Красноярском

Вечером 5 июня в СНТ «Маяк» на платформе Пугачево под Красноярском загорелись шесть дачных домов. В краевом МЧС уточнили, что строения вспыхнули на улице Заозерной.
Существовала угроза распространения пожара на соседние здания, ситуацию осложняли жаркая погода и сильный ветер.
Спасатели смогли локализовать огонь на площади около тысячи квадратных метров. Всего на месте работают 57 человек и 18 единиц техники.
Информации о пострадавших нет. Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателю спасательного ведомства.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше