СК показал, что творится на поисках Усольцевых

«На въезде в посёлок Кутурчин выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таежной местности. Туристов приходится искать в условиях сложного рельефа», — пояснила krsk.aif.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она добавила, что во время прошлых выходов многие получили травмы.