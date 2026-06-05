СК показал, что творится на поисках Усольцевых

Видео с беспилотников, блокпост и клуб для поисковиков. Krsk.aif.ru выяснил, как проходит вторая стадия розыска пропавших Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Она стартовала 4 июня и продлится до 9 июня 2026.
Кадры с горно-лесистой местности.
Пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии опубликовала видео с места поисков семьи Усольцевых.
На записи видно, как проходит инструктаж сотрудников ведомств перед выходом в тайгу, работают служебные собаки, а квадрокоптеры облетают сопки.
Снега в горно-лесистой зоне уже нет — земля покрыта прошлогодней травой, среди которой заметны крупные валуны. Именно такой рельеф позволяет сейчас максимально тщательно проверять каждый квадратный метр маршрута пропавших.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года, отправившись в поход к горе Буратинка.
Блокпост и восемьдесят участников.
«На въезде в посёлок Кутурчин выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таежной местности. Туристов приходится искать в условиях сложного рельефа», — пояснила krsk.aif.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она добавила, что во время прошлых выходов многие получили травмы.
Сейчас в поисках задействовано около 80 человек: спасатели КГКУ «Спасатель» и федерального отряда, силовые структуры, специалисты Госохотнадзора, участники «Лиза Алерт».
Охотников из числа местных жителей или иных добровольцев среди них нет.
На инструктаже участникам отдельно обозначили направления работ: «Отрабатываются подходы к дорогам, которые используются как укрытие. Будет организован узел связи и точка доступа в интернет с серьёзными ограничениями».
Группа поисковиков будет меняться — люди не могут постоянно жить в полевых условиях, поэтому после 9 июня, вероятнее всего, последует следующий выезд. Прекращать поиски пропавшей семьи Усольцевых пока не планируется.
Размещение приезжих в соседнем селе в клубе, говорят местные, якобы организовано бесплатно.
«Я уехала со среды, отдала ключи начальству, и дальше они заселялись уже без меня. Размещение — предположительно в нашем мини-клубе», — рассказала одна из жительниц села Мина.
Кстати, сами сельчане не строят догадки, куда делась семья. В этих местах это первый случай пропажи людей за последние 20 лет, как минимум.
Дроны, карты и дальномеры.
Помимо служебных собак и транспорта повышенной проходимости, применяются беспилотные летательные аппараты и криминалистическая техника — дальномеры для оценки расстояний.
У поисковиков «Лиза Алерт» есть GPS-навигаторы, а их главная функция — картографическая: специалисты наносят на карту пройденные участки, штрихуют отработанные зоны и фиксируют, какие квадраты ещё не проверены так, чтобы уверенно исключить присутствие пропавших.
Следственный комитет намеренно дожидался схода снега, чтобы можно было рассчитать, какое расстояние могли преодолеть взрослые с маленьким ребёнком в лёгкой экипировке. На первом этапе, осенью, к поискам привлекли свыше 1,5 тысяч добровольцев, спасателей и правоохранителей, но следов найти не удалось.
Психологи с аппаратами.
Психосоциальная служба регионального отделения Российского Красного Креста направила в полевой лагерь специалиста, которая будут оказывать помощь участникам поисков. Ее задача — не ждать, пока человек обратится сам, а выявлять тех, кто находится в остром стрессе, чтобы предотвратить панику и конфликты.
Для снятия напряжения применяются аппаратные методики: очки биологической обратной связи, позволяющие мобилизовать человека за считанныеминут, аппарат для стабилизации состояния с помощью движения глаз, а также компьютерный комплекс для формирования навыков саморегуляции.
По опыту прошлых выездов, главная цель — не допустить эмоционального выгорания участников таежных поисков.