Жителю Петербурга дали срок за попытку вступить в «Легион “Свобода России”*

По данным следствия, молодой человек решил вступить в украинскую военизированную группировку, которая признана в РФ террористической и запрещена. Он хотел участвовать в боевых действиях против России и разработал план: нашел маршрут, как обойти официальные пункты пропуска, и отправился в Белгородскую область. Прибыв на место, он пешком направился к границе. Однако дойти до цели ему не удалось, сотрудники органов безопасности задержали его у села Муром Шебекинского округа, добавили в ведомстве.