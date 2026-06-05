На Дону раскрыли серию краж из автомобилей

На Дону раскрыли серию из 25 краж из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Таганрогские следователи завершили расследование уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе следствия установили личность 28-летнего жителя Матвеево-Курганского района, ранее судимого за аналогичные преступления. Поводом для возбуждения дел стали заявления жителей о кражах из автомобилей. Следствие установило 25 эпизодов: злоумышленник вскрывал машины и похищал аккумуляторы, инструменты, музыкальное оборудование и другие ценные вещи, а затем сбывал украденное в комиссионные магазины. Общий ущерб превысил 150 тыс. рублей. Часть похищенного удалось изъять и вернуть владельцам. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.