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СМИ: пять человек погибли при ударах Израиля по югу Ливана

Утром 5 июня израильские удары по югу Ливана стали причиной гибели как минимум пяти человек. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ливанская сторона уточнила, что еще несколько местных жителей получили ранения. В результате атак повреждены жилые дома и дороги, уточняет «Интерфакс».

Израиль продолжил обстреливать город Тир, который находится под защитой ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия. По информации телеканала, удары наносились по инфраструктурным объектам, расположенным вблизи медицинских учреждений.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова призвали жителей южных ливанских населенных пунктов эвакуироваться в северные части страны.

В Израиле также отчитались о ликвидации командира инженерного подразделения «Хезболлы» Абдула Харба. Это произошло на прошлой неделе. Сама группировка гибель Харба пока не подтвердила.

На этой неделе Израиль и Ливан при посредничестве США договорились соблюдать режим прекращения огня. Условие — полная остановка ударов со стороны «Хезболлы». Формально группировка не брала на себя эти обязательства, так как не участвовала в переговорах.

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