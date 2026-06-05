СМИ: пять человек погибли при ударах Израиля по югу Ливана

Ливанская сторона уточнила, что еще несколько местных жителей получили ранения. В результате атак повреждены жилые дома и дороги, уточняет «Интерфакс».
В Израиле также отчитались о ликвидации командира инженерного подразделения «Хезболлы» Абдула Харба. Это произошло на прошлой неделе. Сама группировка гибель Харба пока не подтвердила.
На этой неделе Израиль и Ливан при посредничестве США договорились соблюдать режим прекращения огня. Условие — полная остановка ударов со стороны «Хезболлы». Формально группировка не брала на себя эти обязательства, так как не участвовала в переговорах.
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