Кубраков рассказал о деятельности преступной организации «Скорпион»

«Наибольшее влияние на оперативную обстановку по указанной линии (наркоконтроля — Sputnik) в республике оказывает деятельность международной преступной организации “Скорпион”, — отметил Кубраков, говоря о борьбе с наркобизнесом.
Он уточнил, что данная организация занимается распространением наркотиков и психотропов на территории стран СНГ через сеть интернет-магазинов.
Глава белорусского МВД также добавил, что в 2025 году наркоконтроль пресек деятельность 39 таких наркомаркетов.
По словам Кубракова, в прошлом году была пресечена деятельность ряда организованных групп, которые связаны с трансграничными каналами поставки наркотиков и психотропов. Правоохранители изъяли более полутора тонн запрещенных веществ, основной объем был выявлен на госгранице и фактически следовал транзитом в другие страны, сказал министр.
Кубраков в своем выступлении также заявил, что Беларусь выступает за усиление координирующей роли ШОС в вопросах противодействия киберугрозам, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности. Одной из наиболее значимых задач правоохранительных органов министр назвал противодействие киберпреступности.