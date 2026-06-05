«Бабахи» в Волжском испугали 5 июня горожан

Жителей города Волжского встревожили странные звуки, доносившиеся со стороны острова Зеленого, и поднимающиеся в небо столбы дыма, который многие видели прямо из своих окон.
Поделившиеся видео горожане обмениваются впечатлениями: «Смачно бабахает», «Из окна виден черный дым», «И скорая вроде едет», «Пожарка промчала», «У меня уже в квартире кажется горелым пахнет».
Очевидцы происходящего предполагают: будь что серьезное, уже бы сообщили. Возможно, на полигоне идут учения, оттуда доносятся звуки выстрелов. Однако прежде такой силы «бабахи» с той стороны не доносились.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, вызовов в город Волжский в пятницу, 5 июня, не поступало. Горел только один автомобиль.
Ранее мать погибшего на СВО волгоградца рассказала, как ее обрабатывали мошенники — женщина отдала больше 6 млн рублей.
Видео: t.me/c/1831201028/1698708.