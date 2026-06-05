Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бабахи» в Волжском испугали 5 июня горожан

Горожане высказывали разные предположения, в ГУ МЧС заявили, что вызовов в Волжский не было.

Жителей города Волжского встревожили странные звуки, доносившиеся со стороны острова Зеленого, и поднимающиеся в небо столбы дыма, который многие видели прямо из своих окон.

Поделившиеся видео горожане обмениваются впечатлениями: «Смачно бабахает», «Из окна виден черный дым», «И скорая вроде едет», «Пожарка промчала», «У меня уже в квартире кажется горелым пахнет».

Очевидцы происходящего предполагают: будь что серьезное, уже бы сообщили. Возможно, на полигоне идут учения, оттуда доносятся звуки выстрелов. Однако прежде такой силы «бабахи» с той стороны не доносились.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, вызовов в город Волжский в пятницу, 5 июня, не поступало. Горел только один автомобиль.

Ранее мать погибшего на СВО волгоградца рассказала, как ее обрабатывали мошенники — женщина отдала больше 6 млн рублей.

Видео: t.me/c/1831201028/1698708.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше