Суд обратил в доход государства имущество семьи Хахалевых

Как следует из материалов дела, суд установил, что в период работы в судебной системе Елена Хахалева, по версии истца, способствовала передаче высоколиквидных сельскохозяйственных земель в пользу структур, связанных с ее супругом Робертом Хахалевым. Также суд пришел к выводу, что семья получила контроль над земельным фондом площадью свыше 12,5 тыс. га, что позволило формировать значительные доходы и приобретать недвижимость, транспортные средства и другие активы.