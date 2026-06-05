Суд обратил в доход государства имущество семьи Хахалевых

Основанием для обращения в суд стали материалы о возможном нарушении требований антикоррупционного законодательства, регулирующих деятельность судей.
Как следует из материалов дела, суд установил, что в период работы в судебной системе Елена Хахалева, по версии истца, способствовала передаче высоколиквидных сельскохозяйственных земель в пользу структур, связанных с ее супругом Робертом Хахалевым. Также суд пришел к выводу, что семья получила контроль над земельным фондом площадью свыше 12,5 тыс. га, что позволило формировать значительные доходы и приобретать недвижимость, транспортные средства и другие активы.
В материалах дела также фигурирует сестра бывшей судьи Наталия, ранее работавшая судьей Арбитражного суда Краснодарского края. По данным истца, она участвовала в принятии решений, позволивших аффилированным с семьей компаниям избежать уплаты значительных налоговых и иных обязательных платежей.
По решению суда в доход Российской Федерации обращены доли в уставных капиталах четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых объектов недвижимости, а также денежные средства на счетах ответчиков на сумму более 15,5 млн руб.
Решение суда обращено к немедленному исполнению.