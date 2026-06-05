В Ростовской области дроппера оштрафовали за участие в мошеннической схеме

Осужденный — 50-летний житель Неклиновского района. По данным следствия, в 2025 году он передал реквизиты своих счетов постороннему человеку и таким образом стал дроппером. Счет использовали в мошеннических схемах. Обманутые люди перевели по реквизитам более 3 млн рублей. За участие в преступлении мужчина получил деньги.