В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью

«Мужчина, являясь отцом малолетней потерпевшей и проживая совместно с ней и с остальными членами семьи, на протяжении нескольких лет совершал в отношении ребенка преступления сексуального характера», — говорится в сообщении.
Осужденный полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаялся в содеянном.
Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 25 лет с ограничением свободы сроком на два года. Отбывать основное наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
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