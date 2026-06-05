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В Крыму педофил получил 25 лет за насилие над малолетней дочерью

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. Суд приговорил жителя Бахчисарайского района приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя за преступления сексуального характера против малолетней дочери. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

«Мужчина, являясь отцом малолетней потерпевшей и проживая совместно с ней и с остальными членами семьи, на протяжении нескольких лет совершал в отношении ребенка преступления сексуального характера», — говорится в сообщении.

Осужденный полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 25 лет с ограничением свободы сроком на два года. Отбывать основное наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

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