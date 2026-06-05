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Два человека пострадали в ДТП с лосем в Нижегородской области

Серьёзно пострадала 68‑летняя пассажирка легковушки: у неё диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму и перелом ключицы.

Вечером 4 июня в Вачском округе произошло ДТП на 342‑м километре автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась из‑за внезапно выбежавшего на дорогу лося: его сбил водитель автомобиля «Лада Веста» — 66‑летний мужчина. Он поранил руки, но от госпитализации отказался: медики скорой помощи после осмотра сочли её ненужной.

Серьёзнее пострадала 68‑летняя пассажирка легковушки: у неё диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму и перелом ключицы. Женщину доставили в больницу.

Ранее погоню со стрельбой устроила полиция в Нижегородской области.