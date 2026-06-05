Два человека пострадали в ДТП с лосем в Нижегородской области

Авария случилась из‑за внезапно выбежавшего на дорогу лося: его сбил водитель автомобиля «Лада Веста» — 66‑летний мужчина. Он поранил руки, но от госпитализации отказался: медики скорой помощи после осмотра сочли её ненужной.