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В Ленобласти вынесли приговор киберсталкеру, преследовавшему девушку 13 лет

Валерий в течение 13 лет преследовал девушку, с которой один раз в жизни виделся на вечеринке общих знакомых.

Приозерский городской суд Ленинградской области вынес приговор Валерию Т. Мужчина в течение 13 лет преследовал девушку, которую встретил на вечеринке у общих знакомых в 2011 году.

По данным суда, в тот день Валерий выдумал отношения с ней и начал молча следить за «возлюбленной». Девушка успела выйти замуж, родить ребёнка, а в 2024 году начала внезапно получать угрозы с разных аккаунтов в соцсетях.

Валерий присылал ей по 400 угроз в день и отредактированные фотографии, на которых её дочь лежала в гробу.

Мужчину приговорили к 1,5 годам условно, запретили администрировать сайты и обязали посещать психиатра.