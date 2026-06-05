В Ленобласти вынесли приговор киберсталкеру, преследовавшему девушку 13 лет

Приозерский городской суд Ленинградской области вынес приговор Валерию Т. Мужчина в течение 13 лет преследовал девушку, которую встретил на вечеринке у общих знакомых в 2011 году.
По данным суда, в тот день Валерий выдумал отношения с ней и начал молча следить за «возлюбленной». Девушка успела выйти замуж, родить ребёнка, а в 2024 году начала внезапно получать угрозы с разных аккаунтов в соцсетях.
Валерий присылал ей по 400 угроз в день и отредактированные фотографии, на которых её дочь лежала в гробу.
Мужчину приговорили к 1,5 годам условно, запретили администрировать сайты и обязали посещать психиатра.