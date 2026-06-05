В Воронеже скончалась акушер-гинеколог, которая помогла тысячам пациенток

Галина Павловна работала в отделении гинекологического Перинатального центра № 1 ОКБ и помогла тысячам пациенток. Её отличали не только глубокие знания и новаторский подход к делу, но и редкие человеческие качества: доброжелательность, отзывчивость и преданность своей профессии.