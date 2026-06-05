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В Воронеже скончалась акушер-гинеколог, которая помогла тысячам пациенток

Галина Бубнова ушла из жизни в возрасте 67 лет.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже скончалась врач-акушер-гинеколог с многолетним стажем Галина Бубнова. Её не стало в четверг, 4 июня, в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в официальной группе областной клинической больницы № 1.

Галина Павловна работала в отделении гинекологического Перинатального центра № 1 ОКБ и помогла тысячам пациенток. Её отличали не только глубокие знания и новаторский подход к делу, но и редкие человеческие качества: доброжелательность, отзывчивость и преданность своей профессии.

«Для коллег и молодых врачей Галина Павловна навсегда останется примером для подражания. Она была мудрым наставником, который щедро делился своим бесценным опытом, вдохновляя окружающих интересом к медицине и искренней любовью к людям», — добавили сотрудники больницы.