Дело бывшего замглавы кубанского МЧС передано в суд Ростовской области

Карьера Сергея С. в МЧС началась ещё в 2003 году. В 2018 году он ушёл на пенсию по возрасту, но через суд добился восстановления в должности. Вернувшись в строй, он дослужился до поста замначальника главка, а в 2024 году, незадолго до ареста, даже временно исполнял обязанности руководителя регионального МЧС.