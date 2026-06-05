Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело бывшего замглавы кубанского МЧС передано в суд Ростовской области

По данным Генпрокуратуры, Сергей С. имеет связи в высшем руководстве Кубани, что могло помешать объективности суда.

10 июня в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону начнётся предварительное слушание по делу Сергея С., бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ему предъявлены обвинения в организации двух покушений на убийство, в том числе беспомощных людей, по найму и из корыстных побуждений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Дело специально передали в соседний регион, чтобы исключить возможное давление. По данным Генпрокуратуры, Сергей С. имеет связи в высшем руководстве Кубани, что могло помешать объективности суда.

Ключевую роль в разоблачении экс-полковника сыграли его бывшие подчинённые и потерпевшие. Параллельно с уголовным преследованием государство конфисковало у семьи Сергея С. 360 млн рублей. Прокуратура доказала, что чиновник прятал нажитые незаконным путём активы на родственниках и подставных лицах.

Карьера Сергея С. в МЧС началась ещё в 2003 году. В 2018 году он ушёл на пенсию по возрасту, но через суд добился восстановления в должности. Вернувшись в строй, он дослужился до поста замначальника главка, а в 2024 году, незадолго до ареста, даже временно исполнял обязанности руководителя регионального МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше