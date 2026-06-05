Свердловский суд оправдал обвиняемую по делу о заказном убийстве

Следствие полагало, что обвиняемая из-за разногласий с бывшим сожителем по поводу встреч с общим ребенком наняла исполнителя убийства и пообещала вознаграждение в 276,9 тыс. рублей. О готовящемся преступлении «киллер» сообщил потенциальной жертве, который обратился в правоохранительные органы. Приговор не вступил в законную силу.