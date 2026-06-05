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Обвиняемый в убийстве учителя из Добрянки школьник останется в СИЗО

Срок содержания под стражей подростку продлили до 7 августа.

Источник: Комсомольская правда

Подростку, обвиняемому в убийстве педагога добрянской школы Олеси Багуты, продлили аресть до 7 августа. Об этом «Эху Перми» сообщили в Свердловском районном суде.

Нападение на учительницу, напомним, произошло 7 апреля в Добрянке. В тот день в школе проходил День здоровья и завуч Олеся Петровна Багута вышла на крыльцо, чтобы провести зарядку для учеников средних классов. В этот момент на нее напал 17-летний школьник, который принес на занятия кухонный нож. Им он ударил завуча несколько раз. Спасти педагога, к содалению, не удалось. Школьник же сам сдался полиции.

Мотив подростка, а также репортаж из зала суда, где обвиняемому впервые избирали меру пресечения, смотрите тут.