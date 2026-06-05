Любовница, колдунья, конкурентка. Киллер Мыскин убивал врагов начальницы

5 июня 2013 года вступил в законную силу приговор в отношении Сергея Мыскина — одного из самых опасных исполнителей так называемой «банды киллеров», убивавшей неугодных заказчице женщин. Этот день поставил точку в многолетнем расследовании, которое потрясло Ростовскую область и Краснодарский край.
Сергей Мыскин был не просто наёмным убийцей. Он стал ключевым звеном в иерархии преступной группы: сотрудник службы безопасности, он не только выполнял заказы за деньги (по 400−500 тыс. за человека), но и вербовал новых исполнителей. При этом в поле зрения правоохранительных органов он никогда не попадал — коллеги описывали его как тихого, спокойного человека. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронику преступлений, которые унесли четыре жизни, и выяснил, как работала банда, созданная под прикрытием легального бизнеса.
От мести до порчи.
Первой жертвой стала 63-летняя Зинаида из станицы Бесскорбной (Краснодарский край). Её убили 25 октября 2008 года. Мотив крылся в личной мести: заказчица хотела наказать бывшего возлюбленного, бросившего её после короткого романа. Изначально целью была его жена, но в итоге расправились с матерью — женщиной, которую влиятельная ростовчанка считала гадалкой, «наведшей порчу» на её дочь.
«Я стоял во дворе, потом из винтовки произвёл выстрел в окно, убил на месте», — рассказывает следователям Сергей Мыскин.
25 марта 2010 года в Ростове-на-Дону у ворот частного дома была убита женщина-предприниматель. Ей задолжали около двух миллионов рублей. Вечером она вернулась домой и ждала, пока муж откроет ворота гаража. В тот момент на неё набросились два человека. Они нанесли более 30 ножевых ранений. За эту работу исполнитель получил от заказчицы полмиллиона рублей.
«Он наносил удары, остановился, я подошёл, как мы с ним и договарились, нанёс несколько ударов, в какую область и сколько — не помню», — вспоминал напарник киллера, поражённый его хладнокровием.
Летом 2009 года та же группа попыталась устранить бывшего сотрудника силового ведомства Александра Боня. Под его автомобиль заложили гранату, но взрывное устройство не сработало.
«О попытке покушения на меня я узнал в марте 2011 года. Меня вызвали в отдел и рассказали, что это была не шалость детишек, ребятишек, а реальное покушение», — вспоминает Александр Бонь.
14 октября 2010 года последними жертвами банды стали ростовская гадалка Земфира Дукова и её 25-летний сын Василий. Исполнители ворвались в квартиру на улице Ленина и нанесли обоим множественные ножевые ранения. Расправа над женщиной стала следствием бытового конфликта: после отказа оплачивать услуги гадалка пригрозила «навести порчу» на дела заказчицы. Сын же оказался в квартире случайно и стал невольным свидетелем. Чёткого мотива для его убийства преступник назвать не смог. «Зашёл в комнату, вижу, он спит, закрыл ему рот, чтобы тот не кричал, и зарезал», — вспоминал Сергей Мыскин.
От слежки до признания.
А ведь Сергей и сам частенько заглядывал к гадалке, что не было большим секретом. Именно эта странная связь привлекла внимание оперативников: тихий человек без криминального прошлого вдруг оказался в орбите интересов следствия. За ним установили наблюдение. Когда источник сообщил, что он скупает оружие, решено было действовать.
«При задержании Мыскина в ходе осмотра его личного автомобиля был обнаружен автомат», — вспоминал в программе «Честный детектив» Андрей Зейдляев, начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области.
Мыскин не стал отпираться. Ответив на вопросы оперативников, он попросил бумагу и ручку. Через час следователи получили подробное чистосердечное признание, которое раскрыло всю преступную цепочку. Выяснилось, что убийства совершались по строгой иерархии. Приказы спускались напрямую от генерального директора предприятия Галины Хаперской. Организатором выступал руководитель службы безопасности Константин Кожевников, который лично называл киллерам адреса будущих жертв.
«Мне Галина сказала, что здесь живёт Земфира, с которой нужно решить вопрос, устранить её, я это место показал двоим ребятам — Мыскину и Шарникову», — признался Кожевников. Василия Шарникова в банду привёл сам Мыскин.
«Хаперская ходила к Дуковой неоднократно, она ей гадала, помогла в каких-то решениях личных проблем. Дукова навела на неё порчу», — рассказывала Дарья Акулова, старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области.
«Оружие подкинули».
Галину Хаперскую задержали в Геленджике, в её собственном доме. Оружия при обыске не нашли, но обнаружили удостоверение сотрудника ФСБ. Сама она настаивала на невиновности.
«Все дело в том, что последние 10−12 лет на меня возбуждались несколько уголовных дел, они носили заказной характер. Оружие нам просто подложили, это смешно», — заявляла она.
«Тем не менее, доказательная база выдержала проверку. Верховный Суд РФ утвердил приговор. Он признан виновным» , — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Мыскина приговорили к 18 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в особом порядке из-за досудебного соглашения. Защита посчитала срок слишком суровым, но Верховный Суд жалобу отклонил. Приговор вступил в законную силу 5 июня 2013 года.