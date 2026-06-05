Владелец незаконного фитнес-клуба премиум-класса в Приморском парке заплатит 26 млн

Ранее объект признали самостроем по решению суда. Однако бывший арендатор не стал добровольно освобождать участок, и ККИ организовал снос своими силами. После этого комитет подал иск о возмещении расходов.
4 июня арбитраж полностью удовлетворил требования города. Общая сумма взыскания составила почти 26 млн рублей. Спорткомплекс располагался в парке на Крестовском острове.
Комплекс с фитнес-клубом премиум-класса на берегу пруда был построен в 2000-х годах. Застройщик не получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Прокуратура подала иск о признании комплекса незаконным еще в 2015 году. Здание много лет функционировало в «серой зоне», а в 2021 году его опечатали.
Летом 2025 года начался снос. Поскольку парк имеет статус объекта культурного наследия, конструкции разбирали преимущественно вручную на протяжении нескольких месяцев.
Осенью 2025 года демонтаж, фундаментные работы и вывоз строительного мусора были полностью завершены. Городские власти озеленили участок и пообещали, что никаких капитальных коммерческих объектов или жилья на этом месте строиться не будет.