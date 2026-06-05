Под Волгоградом рецидивисту дали 6 лет колонии за бросок с ножом на полицейского

Как сообщили в СУ СКР по региону, мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. В момент совершения преступления находился под административным надзором.