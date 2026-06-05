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Врача из Ростовской области задержали по делу о смерти пациентки

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Врача из Ростовской области задержали по делу о смерти пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. Следственным отделом по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Поводом стала смерть 27-летней пациентки в одном из медучреждений города после родов. В ходе предварительного следствия установили причастность к преступлению врача новочеркасской больницы. Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.