Под Волгоградом неадекват получил 6 лет тюрьмы за нападение на полицейского

В Волгоградской области суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Киквидзенского района, напавшего на сотрудника полиции с ножом. Как сообщает следком, который расследовал это дело, мужчину судили по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Преступник уже был ранее судим, но снова устроил дебош в пьяном виде в магазине. А когда его приехали задерживать полицейские, он выхватил нож и замахнулся на одного из сотрудников.