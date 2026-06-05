Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом неадекват получил 6 лет тюрьмы за нападение на полицейского

Пьяный рецидивист набросился на сотрудника, который приехал задерживать его за дебош.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Киквидзенского района, напавшего на сотрудника полиции с ножом. Как сообщает следком, который расследовал это дело, мужчину судили по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Преступник уже был ранее судим, но снова устроил дебош в пьяном виде в магазине. А когда его приехали задерживать полицейские, он выхватил нож и замахнулся на одного из сотрудников.

Это было в марте 2026 года. Чудом полицейскому удалось увернуться от удара — преступник целился в жизненно важный орган. Сотрудник полиции остался жив, а неадекватного мужчину заключили под стражу. Ранее его уже привлекали к ответственности за угрозу убийством и тяжкий вред человеку.

Как рассказали в следственном комитете, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.