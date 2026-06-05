Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином

По его данным, работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей организована министерством промышленности и торговли. Доставка строительных и продовольственных товаров — в приоритете.
«В ручном режиме будет осуществляться доставка лекарственных препаратов», — добавил глава региона.
Для дистрибьютеров, которым необходима помощь в организации доставки товаров, открыта горячая линия минпромторга.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.
По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.