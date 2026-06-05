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Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензином

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. Власти Крыма прорабатывают вопрос доставки лекарств по региону на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла и торговых сетей организована министерством промышленности и торговли. Доставка строительных и продовольственных товаров — в приоритете.

«В ручном режиме будет осуществляться доставка лекарственных препаратов», — добавил глава региона.

Для дистрибьютеров, которым необходима помощь в организации доставки товаров, открыта горячая линия минпромторга.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.

По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.

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