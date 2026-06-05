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СК прокомментировал сообщения о попытке захвата фирмы пропавшего Усольцева

Представители Следственного комитета по Красноярскому краю не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о «странной активности» в бухгалтерской документации и попытке захвата фирмы пропавшего в тайге Сергея Усольцева. Об этом пишет KP.RU.

Представители Следственного комитета по Красноярскому краю не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о «странной активности» в бухгалтерской документации и попытке захвата фирмы пропавшего в тайге Сергея Усольцева. Об этом пишет KP.RU.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что предприятие Усольцева «Поливест-Железногорск» могло перейти под контроль третьих лиц.

Выдвигались также и другие версии. В их числе: «цифровое рейдерство», попытка Усольцева уйти от долгов и действия партнеров предпринимателя по сохранению бизнеса.

«Сотрудники правоохранительных органов не подтвердили информацию о странной активности в фирме Усольцева», — пишет KP.RU.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход 28 сентября прошлого года и бесследно исчезли. После этого высказывались самые разные версии их таинственного исчезновения, в том числе версия побега за границу.

Однако в СК поясняли, что никаких данных о том, что семья пересекла границу, нет. Основная версия следствия — несчастный случай. По делу допросили около 60 человек, в том числе с использованием детектора лжи.