СК прокомментировал сообщения о попытке захвата фирмы пропавшего Усольцева

Представители Следственного комитета по Красноярскому краю не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о «странной активности» в бухгалтерской документации и попытке захвата фирмы пропавшего в тайге Сергея Усольцева. Об этом пишет KP.RU.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что предприятие Усольцева «Поливест-Железногорск» могло перейти под контроль третьих лиц.
Выдвигались также и другие версии. В их числе: «цифровое рейдерство», попытка Усольцева уйти от долгов и действия партнеров предпринимателя по сохранению бизнеса.
«Сотрудники правоохранительных органов не подтвердили информацию о странной активности в фирме Усольцева», — пишет KP.RU.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход 28 сентября прошлого года и бесследно исчезли. После этого высказывались самые разные версии их таинственного исчезновения, в том числе версия побега за границу.
Однако в СК поясняли, что никаких данных о том, что семья пересекла границу, нет. Основная версия следствия — несчастный случай. По делу допросили около 60 человек, в том числе с использованием детектора лжи.