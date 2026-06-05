В Воронеже родители посадили малыша за руль заведенной «Лады», которая въехала в детскую горку

Как выяснили полицейские, 4 июня в 18:45 в воронежском ЖК «Скандинавия» 36-летний владелец «Лады Гранты» припарковал машину во дворе дома № 39 по улице Автоматчиков, оставив двигатель включенным. В салоне находились его супруга и маленький ребенок. Женщина посадила малыша на водительское кресло, где он начал играть с рулем. В этот момент автомобиль тронулся с места и въехал на детскую площадку. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» сообщили в региональном ГУ МВД 5 июня.