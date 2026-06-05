В Воронежской области к школьнице суд применил воспитательные меры за пособничество аферистам

Оказалось, неустановленные лица договорились с девушкой о предоставлении ее банковских карт и реквизитов. Злоумышленники обманом получали персональные данные потерпевших и оформляли на них микрозаймы. Деньги переводились на счета несовершеннолетней. Она оставляла себе 5% от каждой суммы, остальное пересылала подельникам.