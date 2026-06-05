Жительница Воронежа отдала мошенникам 3,5 млн рублей после звонка курьера из доставки

Как сообщили в полиции, сначала злоумышленники уведомили пенсионерку о букете, затем заговорили о безопасности денег на карте, а позже уговорили ее продать дом и занять средства у знакомых. Общение с аферистами длилось с марта по май 2026 года, все это время женщина переводила им деньги.