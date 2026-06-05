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В Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В Крыму 400 автобусов и троллейбусов не вышли на маршруты из-за нехватки топлива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, сегодня наблюдались задержки в работе общественного транспорта, так как 400 единиц пассажирского транспорта не вышли на маршруты. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказал он.

По словам Аксенова, министерство транспорта Крыма с утра субботы обеспечит полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок.

«Расписание движения общественного транспорта должно соблюдаться в полной мере. Подвижной состав будет закреплен за конкретными АЗС, заправка будет проводиться по четкому графику», — пояснил глава региона.

Аксенов напомнил, что по вопросам, касающимся транспортной сферы, крымчане могут обращаться через платформу «Решаем вместе».

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет.

По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.

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