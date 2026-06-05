На юге Москвы закрыли бассейн фитнес-клуба после случаев отравления парами хлора

«В связи с сообщениями СМИ об отравлении парами хлора трех сотрудников в фитнес-клубе “СССР” (двое госпитализированных были выписаны из медучреждения на следующий день в удовлетворительном состоянии, один от госпитализации отказался) по адресу: г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 10, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по г. Москве в Южном административном округе проведено санитарно-гигиеническое расследование случаев отравления, подтвердившее факты нарушений», — говорится в публикации на сайте ведомства.