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На юге Москвы закрыли бассейн фитнес-клуба после случаев отравления парами хлора

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бассейн в фитнес-клубе на юге Москвы закрыли на 90 суток после сообщений об отравлении парами хлора трех сотрудников организации. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Freepik

«В связи с сообщениями СМИ об отравлении парами хлора трех сотрудников в фитнес-клубе “СССР” (двое госпитализированных были выписаны из медучреждения на следующий день в удовлетворительном состоянии, один от госпитализации отказался) по адресу: г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 10, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по г. Москве в Южном административном округе проведено санитарно-гигиеническое расследование случаев отравления, подтвердившее факты нарушений», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В управлении добавили, что материалы дела были направлены суд. 2 июня 2026 года Симоновский районный суд Москвы назначил наказание в виде приостановления деятельности бассейна фитнес-клуба «СССР» на 90 суток.

«Устранение нарушений находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в Южном административном округе», — заключили в ведомстве.