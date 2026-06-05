В Перми продавцы задержали грабителя, который кусался и кидался яблоками

Однако на этом молодой человек не остановился. Спустя несколько минут он вновь вернулся в магазин, взял с полок 15 шоколадок и две пачки кофе, после чего направился к выходу, не собираясь оплачивать товар. На этот раз путь ему преградила другая сотрудница супермаркета. Не желая расставаться с похищенным, злоумышленник бросил в голову женщины яблоко. Тем не менее скрыться с товаром ему не удалось. На помощь коллеге поспешила продавец, которая несколькими минутами ранее уже пресекла первую попытку хищения.