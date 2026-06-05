В Перми продавцы задержали грабителя, который кусался и кидался яблоками

Сотрудницы супермаркета в Перми задержали грабителя, который кусался и кидался яблоками, сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.
Инцидент произошёл вечером в феврале в одном из супермаркетов крупной торговой сети. 20-летний житель Перми, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в магазин за продуктами. Однако платить за покупки он не собирался: молодой человек взял с полки девять пачек зернового кофе, сложил их в пакет и, минуя кассовую зону, выбежал из магазина.
Кражу заметила сотрудница магазина. Она выбежала вслед за подозреваемым и на улице попыталась вернуть похищенный товар. В ходе борьбы мужчина ударил женщину ногой в живот. Несмотря на это, продавцу удалось удержать пакет. В результате потасовки он порвался, а находившиеся внутри пачки кофе выпали на землю. После этого сотрудница собрала товар и вернулась в магазин.
Однако на этом молодой человек не остановился. Спустя несколько минут он вновь вернулся в магазин, взял с полок 15 шоколадок и две пачки кофе, после чего направился к выходу, не собираясь оплачивать товар. На этот раз путь ему преградила другая сотрудница супермаркета. Не желая расставаться с похищенным, злоумышленник бросил в голову женщины яблоко. Тем не менее скрыться с товаром ему не удалось. На помощь коллеге поспешила продавец, которая несколькими минутами ранее уже пресекла первую попытку хищения.
Совместными усилиями сотрудницы магазина сумели отобрать у злоумышленника похищенный товар, после чего повалили его на пол и удерживали до прибытия помощи. Во время задержания мужчина активно сопротивлялся: пытался вырваться, наносил удары и кусал женщин за руки. Благодаря решительным действиям продавцов довести преступный замысел до конца ему не удалось. Таким образом сотрудницы предотвратили ущерб торговой точке на сумму около 11,5 тысячи рублей.
«В судебном заседании подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30, п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ и назначил наказание в виде принудительных работ на срок два года шесть месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства», — рассказали в пресс-службе Индустриального районного суда, отметив, что приговор ещё не вступил в законную силу.