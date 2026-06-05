Двое детей пострадали в ДТП с «Хаммером» и ВАЗом на воронежской трассе

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ 211440» при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю «Хаммер H2» под управлением 41-летнего жителя областного центра, который двигался во встречном направлении. После этого транспортные средства столкнулись.