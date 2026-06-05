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Волгоградцу дали условный срок за намеренный наезд на пешехода

Автомобиль его конфисковали в доход государства — на этом настояла прокурор Клетского района Сергей Плешаков.

Клетский райсуд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признав его виновным в причинении вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия им стал автомобиль.

Вечером 11 февраля 2025 года мужчина ехал на «Ниве» по улице Ленина станицы Клетской и увидел 40-летнего знакомого — тот шёл по тротуару. Прежде у подсудимого был с ним конфликт.

«Когда пешеход начал переходить дорогу, водитель умышленно совершил на него наезд. В результате потерпевший получил повреждения. Медики оценили их как вред здоровью средней тяжести. Водитель с места происшествия скрылся», — рассказывает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Суд приговорил виновника к двум годам лишения свободы условно и запретил ему на это время управлять транспортными средствами. Автомобиль его конфисковали в доход государства — на этом настояла прокурор Клетского района Сергей Плешаков.

В пользу пострадавшего с мужчины взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 43,5 тысячи рублей расходов на лечение.

Ранее мать погибшего на СВО волгоградца рассказала, как ее обманули мошенники — женщину обрабатывали сразу несколько аферистов.