В Ростове многодетная мама едва не погибла от кровопотери во время родов

Женщина поступила в стационар на 35-й неделе беременности с преждевременными родами. К этому моменту у неё уже было шесть кесаревых сечений в анамнезе, и предстояла седьмая подобная операция. Положение усугублялось тем, что плацента проросла в стенку мочевого пузыря.