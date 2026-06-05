В Ростове многодетная мама едва не погибла от кровопотери во время родов

В Перинатальном центре Ростовской области врачи спасли жизнь пациентке, потерявшей около семи литров крови в ходе сложных родов. Об этом случае рассказали на официальном сайте медицинского учреждения.
Женщина поступила в стационар на 35-й неделе беременности с преждевременными родами. К этому моменту у неё уже было шесть кесаревых сечений в анамнезе, и предстояла седьмая подобная операция. Положение усугублялось тем, что плацента проросла в стенку мочевого пузыря.
Хирургическое вмешательство оказалось крайне сложным и заняло примерно пять часов. В общей сложности пациентка потеряла около семи литров крови. Благодаря использованию аппарата для реинфузии, медикам удалось собрать и вернуть в организм женщины почти четыре литра её собственной крови. Именно это обстоятельство стало решающим в спасении жизни роженицы.
Сейчас состояние пациентки стабилизировалось: после четырёх дней в отделении реанимации её перевели в послеродовое отделение.