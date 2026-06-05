Находящегося в федеральном розыске задержали в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Сообщение о нарушении общественного порядка у одного из домов по улице Щербакова поступило в отдел полиции № 8 вечером 4 июня. Прибывшие на место происшествия патрульные заметили и задержали гражданина с предметом, внешне похожим на оружие. Стрелком оказался 25-летний уроженец Республики Марий Эл. Мужчина пояснил, что производил выстрелы из охолощенного автомата, который ему подарили друзья. В результате инцидента никто не пострадал.
При проверке личности задержанного выяснилось, что ранее неоднократно судимый мужчина в настоящее время находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления. Оружие изъято и направлено на экспертизу, а самого гражданина в ближайшее время передадут инициатору розыска. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее сообщалось, что наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция.