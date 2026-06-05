Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Находящегося в федеральном розыске задержали в Нижнем Новгороде

Мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия на улице Щербакова, после чего выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Сообщение о нарушении общественного порядка у одного из домов по улице Щербакова поступило в отдел полиции № 8 вечером 4 июня. Прибывшие на место происшествия патрульные заметили и задержали гражданина с предметом, внешне похожим на оружие. Стрелком оказался 25-летний уроженец Республики Марий Эл. Мужчина пояснил, что производил выстрелы из охолощенного автомата, который ему подарили друзья. В результате инцидента никто не пострадал.

При проверке личности задержанного выяснилось, что ранее неоднократно судимый мужчина в настоящее время находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления. Оружие изъято и направлено на экспертизу, а самого гражданина в ближайшее время передадут инициатору розыска. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция.