В Самаре в горевшей заброшке нашли труп мужчины

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:00. К 14:44 пожар был локализован на площади 200 кв. м.
На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, личные данные которого устанавливаются.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше