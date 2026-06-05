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В Самаре в горевшей заброшке нашли труп мужчины

В пятницу, 5 мая, в Самаре произошел пожар в двухэтажном расселенном доме по ул. Ленинской, 101.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:00. К 14:44 пожар был локализован на площади 200 кв. м.

На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, личные данные которого устанавливаются.

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