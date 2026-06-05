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Яблоки, мясо, зубная паста: госконтроль выявил отсутствие обязательных товаров

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в 14 сельских магазинах, сообщили в пресс-службе КГК.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что проверки прошли в торговых объектах в Жлобинском, Чечерском, Калинковичском и Гомельском районах.

Среди основных нарушений — продажа товаров с истекшим сроком годности, отсутствие обязательных к продаже продуктов питания и товаров, а также отсутствие необходимой для покупателя информации.

В частности, в двух магазинах Жлобинского и Гомельского района было обнаружено 13 кг товаров с истекшим сроком годности, причем у некоторых из них срок истек более месяца назад.

«В 7 магазинах отсутствовали обязательные к продаже овощи, яблоки, мясо птицы, тетради школьные, ручки шариковые, зубная паста», — рассказали подробности в КГК.

Кроме того, в некоторых магазинах обнаружены нарушения условий хранения пищевых продуктов (как температурного режима, так и правил хранения), не было ценников.

В КГК уточнили, что просроченные и некачественные товары изъяли из продажи.

В отношении виновных начат административный процесс, местные органы власти информированы для принятия мер, добавили в комитете.