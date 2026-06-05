В Самаре из-за аварии ограничили движение транспорта на улице Алексея Толстого

В Самаре на сетях водоснабжения произошла авария. Сейчас там проводят ремонтные работы, из-за которых на двух улицах — Алексея Толстого от Пионерской до Крупской и на Третьем проезде в границах улиц Дыбенко и Гаражной — временно ограничили движение. Об этом сообщает администрация Самары.
«По информации ресурсоснабжающей компании, на улице Алексея Толстого отремонтируют трубу диаметром 150 мм, а в районе дома № 51 по Третьему проезду — водопроводную линию диаметром 300 мм. Жителям исторической части города рекомендуется сделать запасы холодной воды для бытовых нужд, так как возможны временные отключения», — рассказали в компании.
В дома № 49, 51, 53 и 55 по Третьему проезду и дом № 2а по улице Ялтинской остановили подачу холодной воды — ее подвоз осуществляется бойлером.
Ограничения повлияли и на работу общественного транспорта в историческом центре. Троллейбусы № 6 и № 16 временно организовали до площади Революции. Автобусы № 24, 37, 47, 61 следуют по улицам Степана Разина, Комсомольской и далее по своим маршрутам к остановке «Площадь Революции» в направлении «из города».
Автобусы № 11 объезжают участок ремонта по улицам Алексея Толстого и Комсомольской в оба направления. Автобусы № 5д, 17, 32, 36, 86, 90, 119, 168, 172 и 177 при движении «из города» в сторону площади Революции следуют по улицам Князя Григория Засекина, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, а в направлении остановки «Поселок Сухая Самарка» — по улицам Степана Разина, Кутякова, Водников и далее по своим обычным маршрутам.