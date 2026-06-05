В Самаре из-за аварии ограничили движение транспорта на улице Алексея Толстого

В Самаре на сетях водоснабжения произошла авария. Сейчас там проводят ремонтные работы, из-за которых на двух улицах — Алексея Толстого от Пионерской до Крупской и на Третьем проезде в границах улиц Дыбенко и Гаражной — временно ограничили движение. Об этом сообщает администрация Самары.