Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Некрасовке

В тот же день на 325-м километре ЦКАД под Солнечногорском перевернулся автобус, в салоне которого находились 14 пассажиров. По данным ГУ МВД России по Подмосковью, причиной аварии стал водитель, который не справился с управлением. Никто из пассажиров не пострадал.