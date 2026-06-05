Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Некрасовке

На второй Вольской улице в столичном районе Некрасовка в пятницу, 5 июня, столкнулись грузовик и автобус, в результате чего пострадали три человека, включая водителя автобуса Мострансавто.
— В результате ДТП пострадали три человека, в том числе водитель автобуса Мострансавто, двоих увезли в больницу, — передает Telegram-канал Агентства «Москва».
Вечером 4 июня на 49-м километре автодороги в подмосковном Дмитрове грузовик столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии пострадала 25-летняя фельдшер, которую доставили в больницу.
В тот же день на 325-м километре ЦКАД под Солнечногорском перевернулся автобус, в салоне которого находились 14 пассажиров. По данным ГУ МВД России по Подмосковью, причиной аварии стал водитель, который не справился с управлением. Никто из пассажиров не пострадал.