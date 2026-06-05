Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ атаковал территорию со списанной техникой на ЗАЭС, есть раненые

Третьи сутки подряд Запорожская АЭС подвергается атакам со стороны украинских войск. Сегодняшний удар беспилотника пришёлся по территории, где хранится устаревшее оборудование станции. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о наличии раненых.

Источник: Life.ru

«Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции. Есть раненые», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор обвинил киевский режим в использовании всех возможных методов для достижения своих целей, вплоть до атомного терроризма. Он заявил, что любая АЭС, будь то украинская или российская, представляет собой угрозу для всего мира, и степень этой угрозы определяется потенциальным ущербом. По словам Балицкого, «укронацистский режим» не останавливается ни перед чем, игнорируя как детские жертвы, так и риск ядерной катастрофы.

Накануне ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи ЗАЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии — ВЛ «Ферросплавная-1». В случае её выхода из строя, энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных (аварийных) дизель-генераторов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше