Губернатор обвинил киевский режим в использовании всех возможных методов для достижения своих целей, вплоть до атомного терроризма. Он заявил, что любая АЭС, будь то украинская или российская, представляет собой угрозу для всего мира, и степень этой угрозы определяется потенциальным ущербом. По словам Балицкого, «укронацистский режим» не останавливается ни перед чем, игнорируя как детские жертвы, так и риск ядерной катастрофы.