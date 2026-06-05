Кабина лифта рухнула в Оренбурге, трое пострадали

В Оренбурге лифт с восемью пассажирами рухнул с 12-го этажа. Трое пострадавших, включая ребёнка, находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщает «112».
Инцидент произошёл в жилом доме на улице Берёзка. Кабина сорвалась вниз, когда внутри находились восемь человек.
На место прибыли экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства случившегося выясняются.
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