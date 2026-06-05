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Собянин сообщил об уже 12 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник атаковал территорию со списанной техникой на Запорожской атомной электростанции. В результате случившегося пострадали люди. Глава региона подчеркнул, что станция уже третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ.

В тот же день пять человек погибли в результате атаки вражеских беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. Всего при ударах ВСУ пострадали 11 человек, шесть из них были госпитализировали для оказания медицинской помощи.

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