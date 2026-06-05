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Герой России из Калмыкии погиб в зоне СВО

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своём Telegram-канале о гибели Нарана Очир-Горяева, уроженца республики и Героя России. Старший лейтенант, заместитель командира батальона, погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Руководитель региона подчеркнул, что это невосполнимая потеря для Калмыкии.

Источник: Life.ru

«Для Калмыкии, всей страны и для меня лично — это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан», — написал Хасиков в Telegram-канале.

Старший лейтенант Наран Очир-Горяев, заместитель командира батальона, был настоящим воином и примером верности присяге. Он с первых дней СВО находился на передовой, участвовал в освобождении Соледара и Северска, демонстрируя высочайший профессионализм и мужество. За свои заслуги, в том числе за успешные действия подразделения под его командованием с минимальными потерями, он был лично отмечен президентом Владимиром Путиным. Указом главы государства Нарану Очир-Горяеву было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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