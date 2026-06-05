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Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате и уничтожении одного беспилотника, направлявшегося к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Источник: Life.ru

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в соцсетях.

Ранее Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.

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