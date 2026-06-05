Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в соцсетях.
Ранее Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.
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