Убивал жен из-за ссор и измен: чем известен маньяк «Синяя Борода» Громов

Во время очередной перепалки маньяк схватил нож и вонзил его в спину супруги. Затем он этим же ножом ударил ее мать, а после схватил топор и забил женщин до смерти. После расправы Громов укрыл тело жены одеялом и положил ей под голову подушку, покормил дочь и лег спать. Наутро он открыл в квартире все окна, чтобы запах гнили не застаивался в помещении, положил дочь в дорожную сумку и ушел. В квартире рядом с телом жены он оставил свидетельство о рождении ребенка, где в пустовавшей графе «отцовство» вписал свою фамилию.