Убивал жен из-за ссор и измен: чем известен маньяк «Синяя Борода» Громов

«Синяя Борода» — так жители Ярославской области прозвали маньяка Алексея Громова, который, как и герой одноименной сказки, убивал своих возлюбленных. Первой жертвой преступника стала его жена, а последними двумя — новая супруга и теща. После каждого преступления Громов сбегал в соседний город и заводил новый роман, который в конце концов заканчивался расправой. Всего на его счету пять убийств. Чем известен маньяк «Синяя Борода» и как сложилась его судьба — в материале «Вечерней Москвы».
Убийство первой жены.
Алексей Громов родом из города Любим (Ярославская область). Мужчина женился в 20 лет, подрабатывал строителем. Знакомые характеризовали его как замкнутого и ничем не выделяющегося человека.
Брак Громова быстро стал трещать по швам, и в 1994 году жена подала на развод. Маньяк долго не соглашался разводиться и затаил обиду. После расставания он продолжал общаться с уже бывшей супругой, а летом 1994 года пригласил ее в лес за ягодами. Домой девушка уже не вернулась.
Через месяц тело убитой девушки нашли, подозрения сразу пали на Громова. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Во время отбытия срока мужчина сделал подкоп в своей камере и попытался сбежать, но его поймали и вернули в исправительную колонию. На свободе он оказался только в 2002 году.
Следующие жертвы.
Через несколько лет после освобождения в 2006 году Громов нашел новую 22-летнюю возлюбленную. Ей оказалась Татьяна Палкина, которая ранее сидела в тюрьме за мошенничество и страдала от алкоголизма. Из-за пристрастия к спиртному она лишилась родительских прав.
Палкина регулярно изменяла Громову и в итоге заразила его сифилисом. Мужчина сделал вид, что не знает об этом, и стал продумывать план мести. В июне 2006 года он пригласил ее съездить в Тверскую область на выходные. Изначально маньяк планировал просто бросить Палкину в соседнем регионе одну и без денег, но на всякий случай взял с собой молоток. Во время очередной пересадки девушка заподозрила неладное и попыталась сбежать. Громов ее догнал и забил до смерти.
— На окраине лесополосы в районе железной дороги в нескольких километрах от станции Пищалкино Некоузского района Ярославской области в ходе ссоры со своей 22-летней сожительницей Громов нанес ей множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — рассказывали в Следственном комитете РФ.
После убийства второй возлюбленной Громов вернулся в Любим. Родственникам жертвы маньяк заявил, что она исчезла. А через несколько месяцев он закрутил роман с сестрой Палкиной. Отношения продлились недолго — мужчина случайно проговорился о своих преступлениях и сбежал в соседний Ярославль.
В 2008 году Громов познакомился через объявление с 28-летней медсестрой. Они стали жить вместе, но через месяц девушка предложила расстаться. После этого маньяк убил возлюбленную, ударив ее молотком по голову и вонзив шило в горло. Затем он наполнил ванную холодной водой, бросил в нее тело и скрылся. Убитую нашли через неделю, когда соседи почувствовали запах гнили.
Убийство жены и тещи.
Тем временем Громов сбежал в Орел и нашел себе новую возлюбленную Оксану Попову. Через месяц девушка забеременела, но ее мать настояла на аборте. Маньяка это сильно оскорбило, но он не стал поднимать скандал.
В начале 2010 года девушка снова забеременела и вскоре родила дочь. Тогда же пара расписалась и решила съехаться, но денег на собственную квартиру не хватило и пришлось жить с матерью Поповой. Последствия оказались катастрофическими. Теща постоянно критиковала Громова за нестабильный заработок и неправильное воспитание дочки, отчитывала по мелочам. Затем к ссорам стала присоединяться сама Попова.
Во время очередной перепалки маньяк схватил нож и вонзил его в спину супруги. Затем он этим же ножом ударил ее мать, а после схватил топор и забил женщин до смерти. После расправы Громов укрыл тело жены одеялом и положил ей под голову подушку, покормил дочь и лег спать. Наутро он открыл в квартире все окна, чтобы запах гнили не застаивался в помещении, положил дочь в дорожную сумку и ушел. В квартире рядом с телом жены он оставил свидетельство о рождении ребенка, где в пустовавшей графе «отцовство» вписал свою фамилию.
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На поезде Громов добрался до Любима и отдал матери дочь со словами, что это ее внучка. На следующий же день женщина отправилась на прогулку с малышкой и похвасталась соседям, что к ней приехал сын. Их это насторожило — весь город знал, что Громов находится в розыске по подозрению в убийстве Татьяны Палкиной в 2006 году. Вскоре маньяка задержали на вокзале, откуда он в очередной раз пытался сбежать в другой город.
Приговор и попытки смягчить наказание.
На допросах Громов полностью признал вину во всех пяти расправах. Убитых женщин он называл своими «противниками и обидчиками». Несмотря на хорошее поведение и активное сотрудничество со следствием, в 2012 году маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию особого режима «Белый лебедь» в Пермском крае.
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