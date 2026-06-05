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«Улов» ПВО за шесть часов: Над регионами России и Чёрным морем сбили 106 БПЛА

Российские системы ПВО двух часов дня до восьми вечера 5 июня успешно нейтрализовали 106 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион и Крым, а также над Чёрным морем.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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